بحضور وزير الرياضة، حفل افتتاح مميز لكأس الفراعنة للجمباز الفني بالقاهرة

الجمباز، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، حفل افتتاح منافسات بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بمشاركة 15 دولة.

وأقيم حفل الافتتاح على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وتضمن عرض مقطع "فيديو" يستعرض رحلة الاتحاد المصري في استضافة وتنظيم بطولة كأس الفراعنة الدولية في مختلف فروع الجمباز منذ نسختها الأولى في 2021، وصولا للنسخة الحالية، بالإضافة لاستعراض المنتخبات والدول والهيئات المشاركة بالبطولة.

ومن جانبه، رحب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز، بالوفود والمنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني، مشيرا إلى أن البطولة باتت تحظى بأهمية كبيرة على المستوى الدولي والعربي.

وقال إيهاب أمين: "بطولة كأس الفراعنة باتت من أهم البطولات الدولية التي تنظم في مختلف فروع لعبة الجمباز، وأن المنتخبات والدول حريصة على المشاركة والتواجد، في ظل إمكانيات تنظيمية مبهرة فاقت كل التوقعات".

وتابع "أمين": "لأول مرة يتم تنظيم بطولة دولية بمواصفات أولمبية من حيث الاستعدادات والأجهزة المستخدمة، وأن الاتحاد المصري بات يمتلك خبرات لا حصر لها في مجال تنظيم البطولات الكبرى".

ووجه إيهاب أمين الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل للجمباز المصري، مؤكدا أن دعم الدولة شريكا أساسيا في تحقيق النجاحات والإنجازات على جميع المستويات، وأن اتحاد الجمباز يلقى دعم كبير من مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة.

