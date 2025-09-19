غدا، أولى جلسات دعوى تعويض 20 مليون جنيه لسيدة ضد رئيس نادي الزمالك

تنظر المحكمة المختصة "دائرة التعويضات"، أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من سيدة ضد رئيس نادي الزمالك بصفته والمسئول الإعلامي بالنادي، تطالب فيه بتعويض مدني 20 مليون جنيه، عن الأضرار النفسية والمعنوية بسبب ظهور رقمها في الإعلان الترويجي الخاص بتقديم لاعب الفريق عدي الدباغ.

سيدة تقاضي نادي الزمالك

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 5025 “مدني”، أنه وفقا للسياسة الدعائية من قبل نادى الزمالك، لإحدى صفقاته في شراء أحد اللاعبين الجدد"عدى الدباغ " المنضم حديثا لصفوف فريق كرة القدم، نشر نادي الزمالك من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بتاريخ 8-5-2025، فيديو خاص بإعلان التعاقد مع لاعبه الجديد عدي الدباغ.

