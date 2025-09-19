الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دبلوماسي أمريكي يكشف: الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول خليجية لإدارة غزة

السفير الأمريكي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، فيتو

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع دول عربية من منطقة الخليج حول إمكانية إدارتها لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

محادثات أمريكية مع دول خليجية لإدارة غزة

وأضاف هاكابي فى تصريحات لوكالة "رويترز"، أن محادثات بين أمريكا ودول خليجية أُجريت حول إنشاء منظومة حكم مؤقت تشارك فيها دول عربية من منطقة الخليج مع احتمال أن تضطلع أمريكا بدور إشرافي، على أن يتم اتخاذ قرار بشأن ترتيب دائم في وقت لاحق.

وتابع السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "إنه مجرد نقاش. وهو أمر لم يحظ بقبول الإدارة الأمريكية أو إسرائيل أو أي أحد. لا أعلم ما إذا كان هناك أي شيء جاهز للتوقيع عليه".

خطة توني بلير لإدارة غزة في اليوم التالي للحرب

وكشفت وسائل إعلام عربية أمس الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير طوَّر خطة لليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة، تقوم على تشكيل هيئة دولية مؤقتة وقوات دولية ومحلية متعددة الجنسيات، لحين نقل المسئولية للسلطة الفلسطينية؛ ولا تشمل تهجير السكان، وإنما ضمان حقهم في العودة والحفاظ على ممتلكاتهم.

هيئة دولية وقوات متعددة ومشاركة رمزية للسلطة الفلسطينية، خطة بلير لإدارة غزة

جيش الاحتلال يزعم: نواصل تدمير المنشآت التابعة لحماس في غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الخليج أمريكا ودول خليجية إسرائيل غزة

مواد متعلقة

36 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 19 بمدينة غزة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65174 شهيدا منذ أكتوبر 2023

رئيس أركان الاحتلال يوقف مرور قوافل المساعدات من الأردن إلى غزة

بينهم طفلان، استشهاد وإصابة 8 أشخاص في قصف إسرائيلي على غزة

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا ويعتذر لجماهير الأحمر

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

عقبال عندكم يا حبايب، إيناس الدغيدي تنشر صورة زوجها الجديد وترد على المنتقدين

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

قبل غلق باب التقديم، تعرف على أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

من قاعات المحاكم إلى لجان الخبرة، مسار جديد لمحاسبة الأخطاء الطبية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads