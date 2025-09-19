دبلوماسي أمريكي يكشف: الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول خليجية لإدارة غزة

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع دول عربية من منطقة الخليج حول إمكانية إدارتها لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

محادثات أمريكية مع دول خليجية لإدارة غزة

وأضاف هاكابي فى تصريحات لوكالة "رويترز"، أن محادثات بين أمريكا ودول خليجية أُجريت حول إنشاء منظومة حكم مؤقت تشارك فيها دول عربية من منطقة الخليج مع احتمال أن تضطلع أمريكا بدور إشرافي، على أن يتم اتخاذ قرار بشأن ترتيب دائم في وقت لاحق.

وتابع السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "إنه مجرد نقاش. وهو أمر لم يحظ بقبول الإدارة الأمريكية أو إسرائيل أو أي أحد. لا أعلم ما إذا كان هناك أي شيء جاهز للتوقيع عليه".

خطة توني بلير لإدارة غزة في اليوم التالي للحرب

وكشفت وسائل إعلام عربية أمس الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير طوَّر خطة لليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة، تقوم على تشكيل هيئة دولية مؤقتة وقوات دولية ومحلية متعددة الجنسيات، لحين نقل المسئولية للسلطة الفلسطينية؛ ولا تشمل تهجير السكان، وإنما ضمان حقهم في العودة والحفاظ على ممتلكاتهم.

