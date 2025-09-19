36 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 19 بمدينة غزة

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 36 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 19 بمدينة غزة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65174 شهيدا منذ أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65,174 شهيدا و166,071 مصابا منذ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 33 شهيدا و146 مصابا خلال 24 ساعة".

الوضع في غزة غير إنساني

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.

