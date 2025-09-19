رئيس أركان الاحتلال يوقف مرور قوافل المساعدات من الأردن إلى غزة

أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خلال تواجده عند معبر اللنبي الذي شهد هجوما أمس الخميس، بوقف مرور القوافل من الأردن إلى غزة حتى الانتهاء من التحقيق.

وخلال زيارته لموقع العملية التي وقعت مساء أمس عند معبر جسر اللنبي، وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وصف زامير الحادث بأنه "خطير ومروع"، مؤكدا أن الجيش سيجري تحقيقا معمقا ويستخلص العبر منه، وأنه سيواصل تعزيز منظومة الدفاع على الحدود الشرقية.

وقال زامير: "جنود جيش الدفاع يرابطون في مواقعهم لحماية شعب إسرائيل وتمكينه من الاحتفال بأعياد تيشري بطمأنينة. نحن نعزز وسنواصل تعزيز جميع مكونات الدفاع في هذه الجبهة".

وأجرى رئيس الأركان تحقيقا أوليا في موقع العملية، وأوعز بوقف مرور القوافل عبر المعبر حتى استكمال التحقيق واستخلاص النتائج.

وقال زامير خلال تقييمه للأوضاع: "في الأشهر الأخيرة قمنا بتشكيل فرقة مخصصة على الحدود الشرقية، ونحن نعزز وسنواصل تعزيز جميع مكونات الدفاع في هذه الجبهة. وعلى الرغم من الحادث المروع أمس، يجب أن نتذكر أن التعاون الأمني الاستراتيجي مع الأردن يسهم كثيرا في جيش الدفاع ويجب الحفاظ عليه".

وأضاف: "عمل جيش الدفاع هذا الأسبوع في عدد كبير من الساحات، دفاعا وهجوما. ونحن على أعتاب فترة الأعياد، وهي فترة تتطلب منا البقاء متأهبين وأقوياء على كافة الجبهات. سنكون في كل مكان يُطلب منا أن نكون فيه لمنع المساس بمواطني دولة إسرائيل".

وأكد أن واجب الجيش هو أن يظل منتشرا على جميع الجبهات لتمكين الإسرائيليين من الاحتفال بأعيادهم بأمن وطمأنينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.