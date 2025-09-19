الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65174 شهيدا منذ أكتوبر 2023

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65,174 شهيدا و166,071 مصابا منذ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة:  "مستشفيات القطاع استقبلت 33 شهيدا و146 مصابا خلال 24 ساعة".

 

الوضع في غزة غير إنساني

 وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

 

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

 وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.   

 

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضحايا العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي قطاع غزة مدينة غزة

مواد متعلقة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 63 إلى مطار العريش لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

رئيس أركان الاحتلال يوقف مرور قوافل المساعدات من الأردن إلى غزة

23 شهيدًا في غارات إسرائيلية متفرقة على غزة بينهم طفلان

712 يومًا على حرب الإبادة في غزة.. استشهاد 65 ألف فلسطيني وإصابة 165 ألفًا على يد الاحتلال الإسرائيلي.. تشريد نصف مليون مدني.. اغتيال 252 صحفيًا.. واستهداف المستشفيات وخيام النازحين

الصحة العالمية: الوضع في غزة غير إنساني

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads