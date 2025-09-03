الأربعاء 03 سبتمبر 2025
خارج الحدود

السفير الأمريكي لدى إسرائيل يحذر من انهيار الضفة الغربية

السفير الأمريكي لدى
السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، فيتو

حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الأربعاء، من احتمال حدوث انهيار اقتصادي في الضفة الغربية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد عنيف.

وأضاف هاكابي في مقابلة مع وكالة "أكسيوس": "إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني تمامًا، فلن تكون هذه صفقة رابحة لأحد، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد واليأس. واليائسون يفعلون أشياء يائسة".

وأشار السفير الأمريكي إلى أنه كان يجري مفاوضات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشأن صفقة لإطلاق الأموال الفلسطينية، والتخفيف من التهديد على البنوك الفلسطينية، وتقليل مخاطر الانهيار الاقتصادي.

وقال هاكابي: "من الضروري للغاية إيجاد حل لهذه المسألة، فهناك قلق بالغ بشأن تأثيرها في الشركات والبنوك والمواطنين العاديين، بما في ذلك معلمي المدارس وسائقي سيارات الأجرة، وقدرتهم على الحصول على رواتبهم".


والتقى هكابي مع سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وسافر إلى رام الله لعقد اجتماعات مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء محمد مصطفى.

قال مسؤول فلسطيني بارز لوكالة "أكسيوس" إن السفير الأمريكي مايك هاكابي أبلغ القادة الفلسطينيين بأنه أكد للمسؤولين الإسرائيليين أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية انهيار مالي للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه سيواصل ممارسة الضغوط بهذا الشأن.

وأوضح مسؤولون فلسطينيون أن المفاوضات حول الاتفاق المالي ما زالت متعثرة، مؤكدين أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطًا كافية على إسرائيل لحل هذه القضية.

واتخذ وزير المالية الإسرائيلي، بيزاليل سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة ومعاداته للفلسطينيين، عدة خطوات خلال العامين الماضيين لإضعاف السلطة الفلسطينية، في سياق دعمه لضم الضفة الغربية لإسرائيل.

خلال الأشهر الأربعة الماضية، احتجز سموتريتش مئات الملايين من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، كما سعى إلى فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، على الرغم من أن مجلس الوزراء لم يوافق بعد على هذه الخطوة.

