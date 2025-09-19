الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعاطي مخدرات بالقليوبية وتضبط المتهمين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله 3 أشخاص في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المواد المخدرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص والتحريات أمكن تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

