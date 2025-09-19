ضبط سائق أجرة بالبحيرة بسبب رفع التعريفة وعدم الالتزام بخط السير

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق سيارة أجرة بمحافظة البحيرة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله تضرر أحد المواطنين من قيام السائق برفع قيمة الأجرة المقررة وعدم الالتزام بخط السير.

وكشف الفحص عن عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه جرى تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور).

بمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالمقطع، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.