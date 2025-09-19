الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط 107 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

 تمكنت أجهزة الأمن بأسيوط من ضبط شخصين وبحوزتهما كميات ضخمة من السجائر مختلفة الأنواع.

ونجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط عاملين يقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزتهما أكثر من 107 آلاف عبوة سجائر بدون فواتير.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد طرحها للبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل المتهمان للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

