الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق ومرافقيه بعد استعراض متهور بشوارع القاهرة

القاهرة، التجمع الأول،
القاهرة، التجمع الأول، وزارة الداخلية، استعراض سيارات

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، والسماح لمستقليها بالجلوس على النوافذ الخلفية للسيارة بالقاهرة، حيث تم ضبط مرتكبى الواقعة.


تابعت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية والسماح لمستقليها بالجلوس على النوافذ الخلفية للسيارة بالقاهرة، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

ضبط عنصر إجرامي غسل 12 مليون جنيه في المنوفية

ضبط سائق أجرة بالبحيرة بسبب رفع التعريفة وعدم الالتزام بخط السير

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها ( جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة التجمع الأول وزارة الداخلية استعراض سيارات مخالفات مرورية ضبط قائد سيارة

مواد متعلقة

ضبط عنصر إجرامي غسل 12 مليون جنيه في المنوفية

ضبط سائق أجرة بالبحيرة بسبب رفع التعريفة وعدم الالتزام بخط السير

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الشرقية بمشاركة رجال الشرطة

ضبط 107 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

خدعهم بـ"تحديث البيانات"، ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بالمنيا

ضبط شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس

خلال 24 ساعة، ضبط 98 ألف مخالفة مرورية و116 سائقًا تحت تأثير المخدر

مصدر أمني ينفي صلة الداخلية بجمعية إسكان في دمياط

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

جوارديولا: هذا اللاعب مثل رونالدو وميسي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح: هذا ما يجعله لاعبا عظيما

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

أمن القاهرة يكشف حقيقة خطف طفل وتخديره داخل سيارة نقل بالمقطم

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads