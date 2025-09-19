القبض على سائق ومرافقيه بعد استعراض متهور بشوارع القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، والسماح لمستقليها بالجلوس على النوافذ الخلفية للسيارة بالقاهرة، حيث تم ضبط مرتكبى الواقعة.



تابعت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية والسماح لمستقليها بالجلوس على النوافذ الخلفية للسيارة بالقاهرة، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها ( جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

