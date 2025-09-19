الجمعة 19 سبتمبر 2025
استعدادا للعام الجديد، الداخلية توزع حقائب مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

توزيع شنط المدارس
وجّهت وزارة الداخلية، مأموريات إلى عدد من المناطق الحضارية الجديدة والمستشفيات ودور رعاية الأيتام لتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على الطلاب بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد؛في إطار مبادرة كلنا واحد التي تُنفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية، وانطلاقًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لنهجها في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس إيمان المنظومة الأمنية بضرورة المساهمة في نشر مظلة الحماية والرعاية المجتمعية جنبًا إلى جنب مع دورها في حفظ الأمن والاستقرار.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تتواصل على مستوى محافظات الجمهورية لتغطية أكبر شريحة من الأسر والطلاب، بما يسهم في إدخال البهجة عليهم مع بداية العام الدراسي.

