فوائد الريحان، يعالج الصداع والتهابات المفاصل ويقوي المناعة

فوائد الريحان، الريحان من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وفى الطهى والمشروبات وله نكهة مميزة.

وفوائد الريحان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الريحان هو نبات عشبي عطري ينتمي إلى عائلة النعناع، ويعرف في بعض الثقافات بأسماء مثل "الحبق" أو "الريحان المقدس" أو "التولسي"، ويزرع الريحان في مناطق متعددة من العالم ويستخدم في الطهي، والطب البديل، ومستحضرات التجميل، لما يحتويه من زيوت طيارة ومركبات نباتية فعالة، ويتميز برائحته الزكية ونكهته المميزة، ويعد من أقدم الأعشاب المعروفة بفوائدها الصحية والجمالية.

فوائد الريحان للصحة

فوائد الريحان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الريحان للصحة:-

الريحان يحتوي على مضادات أكسدة مثل الإيجينول، والتي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم، ما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الزيوت الطيارة في الريحان، مثل الإيجينول واللينالول والكافور، لها خصائص مضادة للالتهاب، تساعد في تخفيف آلام المفاصل، والعضلات، والصداع، وحتى التهابات الجهاز الهضمي.

يحتوي الريحان على مركبات تعزز جهاز المناعة، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تساعد الجسم في مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية.

تشير بعض الدراسات إلى أن الريحان قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري أو للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في تنظيم الجلوكوز.

الريحان يستخدم تقليديا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، والتقلصات، كما أنه يحفز إنتاج العصارات الهضمية ويقلل من الحموضة.

يتميز الريحان بخصائصه المضادة للميكروبات، مما يجعله فعال في مقاومة البكتيريا الضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، كما يمكن استخدامه لتعقيم الجروح أو كمضمضة لعلاج التهابات الفم.

شرب شاي الريحان أو استنشاق زيته يساعد في تخفيف أعراض البرد، والأنفلونزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والسعال، بفضل خصائصه المطهرة والمهدئة.

الريحان يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على تنظيف البشرة من الشوائب والسموم، ويستخدم في وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب، والرؤوس السوداء، والبقع الداكنة.

اخلطي مسحوق أوراق الريحان مع العسل وطبقيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر، تساعد هذه الوصفة على تنقية البشرة وتقليل الالتهابات.

الفيتامينات مثل فيتامين A وC الموجودة في الريحان تساهم في تجديد خلايا البشرة، وتقاوم التجاعيد والخطوط الدقيقة الناتجة عن التقدم في العمر.

الريحان يستخدم لتقوية الشعر ومنع تساقطه، كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويمنحه لمعان طبيعي.

الريحان ليس مجرد نبتة ذات رائحة زكية، بل هو كنز طبيعي غني بالفوائد الصحية والجمالية، وإدخاله في النظام الغذائي اليومي، أو استخدامه في العناية بالبشرة والشعر، يعزز من صحة الجسم ويمنحه الحيوية والنضارة.

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