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صحة ومرأة

فوائد الريحان، يحمي من الجلطات وأمراض القلب

الريحان،فيتو
الريحان،فيتو

فوائد الريحان، الريحان من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها رائحة مميزة ونفاذة ويستخدم في الطهى والمشروبات وايضا له استخدامات طبية وتجميلية.

وفوائد الريحان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الريحان من الأعشاب العطرية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب البديل والطهي، ويعرف في بعض المناطق باسم "الحبق"، ويمتاز برائحته الزكية ونكهته المميزة، وينتمي الريحان إلى عائلة النعناع، وتوجد منه أنواع عديدة، مثل الريحان الحلو، والريحان المقدس (التولسي)، والريحان الأرجواني.

القيمة الغذائية للريحان

وأضاف السيد، أن الريحان غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ومن أبرزها:ط فيتامين A وK وC، والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، والألياف الغذائية، والزيوت الطيارة المفيدة، مثل الأوجينول.

فوائد الريحان للصحة 
فوائد الريحان للصحة 

فوائد الريحان الصحية

وتابع، أن من فوائد الريحان للصحة:-

  • يحتوي الريحان على مركبات مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • يساعد الريحان في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، بفضل محتواه من المغنيسيوم والأوجينول، مما يعزز صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الجلطات.
  • يتميز الريحان بخصائص مضادة للالتهاب، ما يجعله فعالا في تخفيف أعراض التهابات المفاصل، والتهابات الأمعاء، وغيرها من الحالات الالتهابية.
  • يساعد في تعزيز المناعة بفضل فيتامين C والمركبات النباتية التي تقوي مناعة الجسم وتجعله أكثر قدرة على مقاومة العدوى.
  • يعزز الريحان من إنتاج الإنزيمات الهاضمة، ويخفف من التقلصات المعوية والغازات، كما يساعد في علاج حالات عسر الهضم والغثيان.
  • تشير الدراسات إلى أن مستخلص الريحان قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.
  • يساعد استنشاق بخار الريحان أو شرب شاي الريحان في تخفيف أعراض نزلات البرد، والكحة، واحتقان الأنف، والربو.
  • يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد في تنظيف البشرة ومكافحة حب الشباب والوقاية من ظهوره.
  • الريحان يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتجديد خلايا الجلد، مما يعطي البشرة نضارة وإشراقة.
  • بفضل مضادات الأكسدة، يعمل الريحان على حماية البشرة من علامات التقدم في السن، مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
  • يحتوي على مكونات طبيعية تقوّي جذور الشعر وتحمي من التساقط.
  • يساعد الريحان في تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.
  • يعمل الريحان كمضاد للفطريات، مما يجعله مفيد في التخلص من قشرة الرأس وتنقية فروة الرأس.

طرق استخدام الريحان وتحذيرات منه

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الريحان يتم تناوله كمشروب دافئ ويستخدم زيته فى اغراض عديدة وايضا يستخدم فى الطهى والوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر والبشرة، وهناك محاذير عديدة عند استخدامه، منها:-

  • الحمل والرضاعة، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الريحان بكميات علاجية.
  • مرضى السكري، الريحان قد يخفض السكر، لذا يجب مراقبة مستوياته.
  • الجراحة، يفضل تجنبه قبل العمليات الجراحية بسبب تأثيره المحتمل على تجلط الدم.
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الريحان فوائد الريحان فوائد الريحان الصحية صحة الصحة الدكتور أحمد السيد

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