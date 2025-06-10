فوائد الريحان، مضاد قوي للالتهابات ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا

فوائد الريحان، الريحان من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى الوطن العربى لنكهته المميزة حيث يستخدم فى الطهى وعمل المشروبات وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد الريحان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الريحان المعروف بـ "ملك الأعشاب" في بعض الثقافات، هو نبات عطري ينتمي إلى الفصيلة الشفوية التي تضم أيضا النعناع وإكليل الجبل، ويستخدم الريحان منذ آلاف السنين في الطهي التقليدي، خاصة في المطبخ الإيطالي والآسيوي، بالإضافة إلى تطبيقاته الواسعة في الطب الشعبي بفضل خصائصه العلاجية المتعددة، ولا يقتصر سحر الريحان على نكهته المميزة ورائحته العطرية الجذابة، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والجمالية التي تجعله إضافة قيمة لنظام حياتنا.

فوائد الريحان للصحة

فوائد الريحان للصحة

وأضاف السيد، يمتلك الريحان تركيبة كيميائية غنية ومركبات نباتية نشطة تمنحه خصائصه العلاجية ومن فوائد الريحان:-

مضاد قوي للالتهابات، حيث يحتوي الريحان على مركبات مثل الأوجينول، والسيترونيلول، واللينالول، التي تعمل كمضادات للالتهابات، هذه الخاصية تجعله مفيد في تخفيف أعراض الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل، والتهاب الأمعاء، وحتى في التخفيف من آلام العضلات والمفاصل.

يعرف الريحان بقدرته على تحسين الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، ويساعد على تهدئة تقلصات المعدة، وتقليل الانتفاخ والغازات، وقد يستخدم لتخفيف الغثيان والإسهال، كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا يمكن أن تحمي الجهاز الهضمي من العدوى.

الريحان غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والأنثوسيانين، التي تحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم، هذه الجذور الحرة تساهم في تلف الخلايا وتطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة، بفضل مضادات الأكسدة، يساعد الريحان في حماية الخلايا وتعزيز الصحة العامة.

يعمل الريحان على تقوية الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، والمركبات النشطة في الريحان تحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الأول للجسم ضد مسببات الأمراض.

أظهرت الأبحاث أن زيت الريحان الأساسي يمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات، وهذا يجعله مفيد في مكافحة العدوى المختلفة، من نزلات البرد والإنفلونزا إلى الالتهابات الجلدية.

يساعد الريحان في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم، وذلك بفضل محتواه من البوتاسيوم وخصائصه المضادة للالتهابات، وهذا يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يعد الريحان من النباتات المكيفة، أي أنه يساعد الجسم على التكيف مع التوتر، ورائحته العطرية والزيوت الطيارة فيه لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يساعد في تقليل القلق وتحسين المزاج وتخفيف الأرق.

تشير بعض الدراسات إلى أن الريحان قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع 2.

لا تقتصر فوائد الريحان على الصحة الداخلية، بل تمتد لتشمل الجمال والعناية بالبشرة والشعر، وبفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات ومضادات الأكسدة، يمكن للريحان أن يساعد في علاج حب الشباب وتقليل الالتهابات الجلدية.

كما يساهم في تنقية البشرة وإضفاء نضارة عليها، ويمكن استخدام منقوع الريحان كغسول للوجه أو إضافته إلى أقنعة الوجه الطبيعية.

يساعد الريحان في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويقوي بصيلاته.

كما أن خصائصه المضادة للفطريات يمكن أن تساعد في علاج قشرة الرأس وتهدئة فروة الرأس المتهيجة، ويمكن استخدام زيت الريحان المخفف لتدليك فروة الرأس أو إضافة أوراق الريحان إلى الشامبو.

طرق استخدام الريحان

وتابع، أنه يمكن الاستمتاع بفوائد الريحان بعدة طرق، سواء فى الطهى أو فى الشاي أو كمشروب دافئ ويمكن استخدام زيت الريحان أيضا فى أغراض عديدة، والريحان ليس مجرد عشب عطري يضفي نكهة مميزة على الأطباق، بل هو كنز حقيقي من الفوائد الصحية والجمالية.

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