فوائد الريحان، يقلل التوتر ويحمى من السرطان

فوائد الريحان، الريحان من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها نكهة نفاذة ومميزة ويستخدم فى الطهى مثل التوابل.

وفوائد الريحان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكان يستخدم في الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الريحان من الأعشاب العطرية الشهيرة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب والطهي، وينتمي إلى فصيلة النعناع، ويُعرف الريحان برائحته الزكية ونكهته المميزة، لكنه أيضًا يتمتع بفوائد صحية عديدة جعلته يحتل مكانة مهمة في الطب التقليدي والحديث على حد سواء.

فوائد الريحان للصحة

فوائد الريحان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الريحان التى تدفع لتناوله الآتي:-

يتميز الريحان بخصائصه المضادة للأكسدة، حيث يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تساهم في محاربة الجذور الحرة داخل الجسم، هذه المركبات تلعب دور مهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يمتلك الريحان خواصًا مضادة للالتهابات، بفضل احتوائه على زيت الأوجينول، وهو مركب فعال في تقليل الالتهاب وتخفيف آلام المفاصل والعضلات، لذلك يُستخدم زيت الريحان في التدليك والعلاج الطبيعي للتخفيف من الألم.

يعتبر الريحان مفيد لصحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخات والغازات، ويُستخدم في بعض الثقافات كمهدئ للمعدة، خاصة بعد الوجبات الثقيلة.

الريحان يساهم في تقوية الشهية وتحسين امتصاص المغذيات.

ومن الفوائد الأخرى للريحان، تأثيره الإيجابي على الجهاز التنفسي، حيث يمكن استخدامه في تخفيف أعراض نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق، سواء عبر شربه كمشروب دافئ أو استنشاق بخاره.

أوراق الريحان مفيدة في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، ولهذا يدخل في العديد من خلطات الشاي المهدئة.

يعزز صحة الجلد، حيث يُستخدم في وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب وتنقية البشرة، بفضل خصائصه المطهّرة والمضادة للبكتيريا.

وتابع، أن الريحان ليس مجرد نكهة تضاف إلى الطعام، بل هو كنز طبيعي يحمل فوائد صحية وجمالية متعددة، لذا فإن إدخاله في النظام الغذائي اليومي أو استخدامه في الوصفات المنزلية قد يكون خطوة ذكية نحو نمط حياة أكثر صحة وتوازنًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.