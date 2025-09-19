سلوت قبل ديربي الميرسيسايد: علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات

أكد أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على أهمية التركيز والجاهزية قبل مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، مشددًا على أن اللقاء يتطلب قوة بدنية وكثافة في الأداء.

سلوت يتحدث عن الديربي

وقال سلوت في تصريحاته: “علينا أن نكون أقوياء في الالتحامات ونلعب بكثافة سواء بالكرة أو بدونها. إيفرتون قد يعتمد على الكرات الطويلة كما في الموسم الماضي، أو يبني اللعب من الخلف كما يفعل هذا الموسم، لذلك يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات”.

وتحدث المدرب الهولندي عن أجواء الديربي في إنجلترا قائلًا: “لقد كان الأمر مختلفًا عن أيام الديربي الأخرى، وهذا ما أحبه كثيرًا في إنجلترا. فبغض النظر عن مدى شدة المنافسة مع إيفرتون أو نيوكاسل أو مانشستر يونايتد... يمكن للجماهير أن يكونوا معًا. آمل أن نستطيع الحفاظ على ذلك هنا، فالجماهير متحمسون للغاية ولكنهم يحترمون بعضهم البعض أيضًا”.

وتترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية مواجهة نارية جديدة بين ليفربول وإيفرتون، في واحدة من أعرق مباريات الديربي على مستوى العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.