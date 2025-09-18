موكوينا يهدد حلم جنوب أفريقيا بالصعود لكأس العالم والفيفا يتدخل

تعيش جماهير جنوب أفريقيا حالة من القلق والتوتر بعد التصريحات الصحفية الأخيرة التي تشير إلى أن منتخب “البافانا بافانا” ربما يكون قد ارتكب خطأً قانونيًّا كبيرًا في مشاركاته الأخيرة ضد ليسوتو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بإشراك لاعبه تيبوهو موكوينا رغم إيقافه.

تفاصيل الأزمة



وحصل موكوينا على إنذارين في مباريتين سابقتين أمام بنين وزيمبابوي مما كان يفترض أن يؤدي إلى إيقافه في المباراة التي تلت ذلك.

فيما قدم اتحاد ليسوتو لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مطالبًا بخصم النقاط من منتخب جنوب أفريقيا ومنح الفوز لمنتخب ليسوتو، إذا تأكّد أن موكوينا شارك رغم الإيقاف.



وحتى الآن، لم يصدر قرار رسمي من الفيفا، لكن المصادر القانونية ترى أن القضية تمتلك أسس قوية، خصوصًا في اللائحة التي تنصّ على حرمان الفريق من النقاط في هذه الحالات.

جنوب أفريقيا حاليًا تتصدّر المجموعة الثالثة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم برصيد 16 نقطة بعد فوزها على ليسوتو برباعية.

خصم النقاط قد يُقلّص الفارق بينها وبين بنين ونيجيريا ورواندا، مما يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المراكز، وربما التأهل لا يكون في يد الجنوب أفريقيين كما هو عليه الآن.

بحسب اللوائح المعمول بها في “فيفا”، الإشراك غير القانوني للاعب موقوف يُعتبر مخالفة قد تُكلّف الفريق الخصم الفوز أو في أقلّ الحالات خصم نقاط. لكن تنفيذ العقوبة يتطلب التحقق من وجود تسجيل رسمي للإيقاف، وتأكيد أن اللاعب شارك فعليًا في المباراة محل النزاع.

المنتخب الجنوب أفريقي قد يكون بين نارين: إما ينتظر قرار “فيفا” ويُدخل تعديلات إن اقتضى الأمر، أو يبقى عند موقفه بأن المشاركة كانت قانونية، مع ما قد ينجم عن ذلك من تبعات رياضية وقانونية.

