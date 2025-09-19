الجمعة 19 سبتمبر 2025
رياضة

مواجهات كبرى، مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

 تنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” غدا السبت، وينتظر أن تقام مواجهات قوية.

 

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي 

 وتنطلق الجولة بديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون غدا السبت، وفي نفس اليوم يلعب مانشستر يونايتد مع تشيلسي، فيما يلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.
 

  مواعيد مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.

 

وحسم مانشستر سيتي الديربي أمام اليونايتد بثلاثية نظيفة، في ختام الجولة الرابعة من البريميرليج، فيما واصل ليفربول بقيادة محمد صلاح تربعه علي القمة بالفوز أمام بيرنلي بهدف خارج ملعبه.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة 

1- ليفربول 12  نقطة
2- آرسنال 9  نقاط
3- توتنهام هوتسبير 9  نقاط
4- بورنموث 9  نقاط
5- تشيلسي 8  نقاط
6- إيفرتون 7  نقاط
7- سندرلاند 7  نقاط
8- مانشستر سيتي 6  نقاط
9- كريستال بالاس 6  نقاط
10- نيوكاسل يونايتد 5  نقاط
11- فولهام 5 نقاط
12- برينتفورد 4  نقاط
13- برايتون 4  نقاط 
14- مانشستر يونايتد 4  نقاط
15- نوتنجهام فوريست 4  نقاط
16- ليدز يونايتد 4  نقاط
17- بيرنلي 3  نقاط
18- وست هام 3  نقاط
19- أستون فيلا نقطتان
20- وولفرهامبتون بدون نقاط

