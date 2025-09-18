الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

كاف يطرح تذاكر كأس الأمم الأفريقية بالمغرب ويمنح الأولوية لهؤلاء

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا

بدأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف)، عملية بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية، "المغرب 2025" التي تنطلق فعالياتها في ديسمبر المقبل، وذلك عبر فترة بيع لحاملى بطاقات فيزا لمدة يومين، وذلك قبل إتاحة بيع التذاكر للجمهور العام.

طرح تذاكر أمم إفريقيا 

وبحسب الموقع الرسمي للكاف سيتمكن حاملو البطاقات من الحصول على أولوية للوصول إلى مرحلتين من شراء تذاكر البطولة ؛ حيث تمتد المرحلة الأولى من 25 إلى 27 سبتمبر 2025، يليها طرح المرحلة الثانية من 21 إلى 23 أكتوبر.

يأتي هذا لضمان تواجدهم في مقدمة الصفوف وحجز مقاعدهم لمشاهدة أكبر بطولة كروية إفريقية مباشرة.

وابتداءً من 27 سبتمبر 2025، سيتم فتح باب بيع التذاكر للجمهور العام في إطار المرحلة الأولى، ليتمكنوا من المشاركة في أجواء البطولة.

وللحصول على التذاكر، يقوم المشجعون بالتسجيل عبر المنصة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) خلال الفترة من 12 إلى 24 سبتمبر 2025، وذلك للحصول على إشعار بموعد فتح باب المبيعات والمشاركة.

المنصة الرسمية لحجز تذاكر الكاف

 

