الجمعة 19 سبتمبر 2025
جوارديولا: هذا اللاعب مثل رونالدو وميسي

جوارديولا
جوارديولا

يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، ينتمي لفئة أساطير كرة القدم.

وأشاد المدرب الإسباني، بالنجم النرويجي، بعد الفوز على نابولي، بهدفين دون رد، من توقيع هالاند ودوكو، أمس الخميس، في دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا يشيد بهالاند

وقال جوارديولا "هالاند سجل 50 هدفا في 49 مباراة بدوري الأبطال.. إنه مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إنهم من كوكب آخر".

 

وأضاف "الأمر ليس سهلا كما يبدو للبعض، لأن هالاند يكون مراقبا بعدد كبير من المدافعين".

وأتم جوارديولا "ولكنه لاعب رائع، ويتطور كثيرا هذا الموسم".

ويلعب هالاند بصفوف مانشستر سيتي، منذ صيف 2022 عندما انضم من بوروسيا دورتموند.

