ختام تسجيل طلاب الدبلومات الفنية في تقليل الاغتراب

اختتم مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، فتح التسجيل لتقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام “السنتين بعد الثانوية”) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية اليوم أو غدا بحد أقصى وإتاحة النتيجة على موقع تنسيق الجامعات من خلال الرابط التالي

قواعد تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2025

أولا: قواعد التحويل بين الكليات الجامعية

عن طريق موقع مكتب التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية. التحويل يكون لمرة واحدة فقط. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.



ثانيا: قواعد التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك الطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم من خلال موقع التنسيق الالكتروني لإبداء رغبتهم في التحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه. مراعاة الطاقة الاستيعابية. الالتزام بنسبة القبول المحددة للتحويل. ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في الشهادة الحاصل عليها.

