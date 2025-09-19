الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطوات التقديم الإلكتروني المباشر للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
ads

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر أمام طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، ممن لم يسبق ترشيحهم عبر مكتب التنسيق، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الجامعي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، وجاءت القواعد العامة للتقديم على النحو التالي:

١- نسبة القبول
* تخصيص ٥٪ من إجمالي الأعداد المقبولة بكل جامعة تكنولوجية من خلال التقديم الإلكتروني المباشر.


مثال: إذا قبلت الجامعة ٢٠٠٠ طالب عبر التنسيق، يضاف ١٠٠ طالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصبح الإجمالي ٢١٠٠.

٢- شروط التقديم
* أن يكون الطالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو WE أو مدرسة تكنولوجيا المعلومات.
* ألا يكون قد تم ترشيحه مسبقًا للجامعات التكنولوجية عبر مكتب التنسيق.
* ⁠لا يجوز إعادة التنسيق للطلاب المقبولين بالفعل بالجامعات التكنولوجية.

٣- آلية القبول
* يقوم الطالب بترتيب رغباته إلكترونيًا للجامعات التكنولوجية من ١ حتى ١٢ رغبة عبر المنصة المخصصة.
* يتم القبول وفقًا لترتيب الرغبات والمجموع حتى استكمال نسبة ٥٪.
* التنسيق يتم إلكترونيًا دون توزيع جغرافي.

 

خطوات التقديم الإلكتروني المباشر

* الدخول على المنصة باستخدام الرقم القومي والرقم السري الموجود باستمارة النجاح.
* المنصة متاحة فقط للطلاب المسجلة بياناتهم مسبقًا من قبل الوزارة على الموقع.
* يمكن تعديل الرغبات حتى نهاية فترة التقديم، وبعدها لا يُسمح بالتعديل.

 رابط المنصة:

موعد التقديم:
* يبدأ التقديم من تاريخ نشر البيان ويستمر حتى الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة برقم الجلوس

ظهرت الآن، نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM والنيل الدولية

ظهرت الآن، إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة

شراكة استراتيجية بين أكاديمية البحث العلمي والصين لتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية بمصر

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

جامعة عين شمس الأهلية تعلن موعد بدء الدراسة بالعام الجديد

جامعة عين شمس تنفذ تجربة إخلاء ناجحة بالمباني الإدارية

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للبنين والبنات (رابط رسمي)

الأكثر قراءة

حدثت وجها لوجه، إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين نصف نقل أعلى كوبري بالشرقية

بيان عاجل من الترسانة بشأن حادثة الطعن أمام حمام السباحة بالنادي

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

ترامب: لن أسمح باعتقال نتنياهو في نيويورك بأمر زهران ممداني

كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بخيانة من شخص مقرب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads