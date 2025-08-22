محافظ الإسماعيلية يفتتح مبادرة أسماك البلد بأبوصوير (فيديو وصور)

أفتتح اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، النسخة الثامنة من فعاليات مبادرة تخفيض أسعار الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد" وكذا النسخة الخامسة عشرة من مبادرة سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة أبوصوير.

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح

جاء ذلك في حضور كل من مها السيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وشيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حمدي هندي، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

من جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على أهمية تكاتف الجهود لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.

توفير كميات من الأسماك

وكان محافظ الإسماعيلية قرر نقل المبادرة هذا الأسبوع لمراكز أبوصوير استجابة لرغبات المواطنين، ليصل التخفيض إلى جميع مواطني الإسماعيلية وليس المدينة فقط، مع توفير كميات من أسماك البلطي والدبارة وبعض الأنواع الأخرى بأسعار مخفضة؛ لتلبية معظم الأذواق ولتشجيع المواطنين على الاستفادة من العروض المقدمة بالمبادرة.

إشادة بدور التجار والمزارعين

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالدور المحوري، للتجار والمزارعين، موجهًا الشكر على استجابتهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي، مما يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بتضافر الجهود.

تنسيق تام بين كافة الجهات

كما أكد على التنسيق التام بين كافة الجهات المشاركة والتي تعمل ضمن فريق عمل متكامل بهدف إنجاح المبادرة وتحقيق الاستفادة الكاملة لجموع المواطنين.

يشرف على هذه المبادرة مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية وتنمية البحيرات، الثروة السمكية، مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مركز ومدينة فايد ومركز ومدينة القنطرة المساهم عن طريق مزارع الأسماك التي تورد الأسماك البلطية هذا الأسبوع.

وتُعد هذه المبادرة استكمالًا لسلسلة من المعارض والمبادرات التي أطلقتها المحافظة بهدف كسر احتكار الوسطاء وتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٣٠٪ مقارنة بالسوق الحر.

ويعكس هذا التوجه حرص القيادة التنفيذية على تحقيق التوازن في الأسواق ودعم القوة الشرائية للمواطن.

وتجسد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يشارك عدد من مزارعي الأسماك وتجار الأسماك وتجار السلع الغذائية مقدمين كميات من الأسماك بمختلف أنواعها والسلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار رمزية.

ويعكس هذا التعاون الحس الوطني للمشاركين ورغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

