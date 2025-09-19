تضامن الإسماعيلية توزع حقائب ومستلزمات مدرسية لذوي الهمم

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، من تسليم الحقائب والمستلزمات المدرسية على الطلاب والدارسين بالمراحل التعليمية المختلفة بمدارس ذوى الهمم.

توزيع الحقائب والمستلزمات على طلاب المدرسة الفكرية

واستهدفت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية توزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية لطلاب المدرسة الفكرية، وذلك وفقًا للكشوف المعتمدة من إدارة المدرسة.

استكمال التوزيع بمدرستي النور للمكفوفين ومدرسة الصم والبكم

وأكدت الدكتورة مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، على أن المديرية تواصل عمليات تسليم المستلزمات الدراسية والحقائب المدرسية لطلبة وطالبات مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الصم والبكم، وذلك لضمان وصول الدعم إلى كافة الطلاب المستهدفين.

جانب من أعمال التسليم، فيتو

يأتي ذلك في ضوء الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، في إطار الجهود المبذولة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية ورفع الأعباء عن الأسر.

على صعيد آخر عقد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، لقاء مع منسقي مشروع الوحدات بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور 80 منسقا بالمشروع يمثلون 31 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات النهائية وجاهزية وحدات التضامن الاجتماعي لاستقبال العام الجامعي الجديد 2025- 2026 الذي ينطلق خلال الساعات القليلة القادمة.

وحرص المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، على الإشادة بجهود كافة المنسقين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الدور الكبير الذي تعوله عليهم الوزارة خلال الفترة المقبلة لما يمثله مشروع وحدات التضامن الاجتماعي من أهمية كبيرة.

وأكد الدكتور محمد العقبي أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حريصة على متابعة كافة الأنشطة التي تقوم بها وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المختلفة، خاصة أن الوزارة تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز شراكة الأسرة المصرية في تحمل مسؤولية التنمية المجتمعية المستدامة عبر الالتزام بشروط تعليمية وصحية لضمان الاستمرار في تلقي الدعم النقدي.

كما تم التأكيد علي تعميق التنسيق والتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي في تنظيم وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات داخل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المختلفة.

وأشاد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بالدعم الذي يحظي به المشروع من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.

وأوضح المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أن الوحدات تقدم حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 31 وحدة اجتماعية بعدد 31 جامعة، يقومون بتقديم العديد من الخدمات، كما أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث، وجاري الإعداد لافتتاح عدد من الوحدات داخل الجامعات التكنولوجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.