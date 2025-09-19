الإسكان تبحث استكمال وطرح المشروعات السكنية المتوقفة في الإسماعيلية

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوضع حلول لمشروعات الإسكان غير المنتهية في الإسماعيلية، للانتهاء منها وطرحها للمواطنين وتسويق قطع الأراضى غير المستغلة.

إعداد حصر لاحتياجات محافظة الإسماعيلية

كما شدد وزير الإسكان على استمرار التنسيق بشأن كافة المشروعات في نطاق محافظة الإسماعيلية، سواء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أو الإسكان، وتذليل أية تحديات قد تواجه تلك المشروعات، بجانب إعداد حصر بالاحتياجات لتنفيذ مشروعات جديدة عند الحاجة لتلبية تلك الاحتياجات.

لقاء جمع محافظ الإسماعيلية ووزير الإسكان

كان قد التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك.

وذلك بحضور المهندس عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ومسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، ومسئولى محافظة الإسماعيلية.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن ترحيبه بمحافظ الإسماعيلية،كما أكد على التنسيق المستمر فيما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان.

تنفيذ رؤية القيادة سياسية

وشدد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاستعداد التام لتقديم كل الدعم لأهل محافظة الإسماعيلية وتلبية كافة احتياجاتهم، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى المعيشة والخدمات وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

من جانبه، وجه محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير لوزير الإسكان على سرعة رد الفعل والاستجابة من وزارة الإسكان لدراسة ومناقشة المشكلات التى تواجه محافظة الإسماعيلية، حيث إن هذا التعاون المستمر يثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع تعكس حجم الجهد المبذول لتوفير خدمات متكاملة تليق بمواطني الإسماعيلية في كافة المراكز والقرى.

عرض ملف مشروعات المياه

شهد اللقاء عرض ملف مشروعات مياه الشرب بالمحافظة والذى تضمن دراسة إنشاء محطة مياه الشرب فى القصاصين وعين غصين، وفيما يخص الصرف الصحى تم عرض دراسة المشروعات فى مناطق أبوعطوة وبحر سرابيوم والقنطرة شرق وفايد، بالإضافة للعمل على وجود حلول لمشاكل المحطات القائمة للعمل على تشغيلها بكامل طاقتها، كما تم عرض موقف الإسكان والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات والتي تأتي على رأس أولويات الدولة لما تمثله من احتياج أساسي يمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.