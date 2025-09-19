استمرار ورش "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

يواصل قصر ثقافة الإسماعيلية استمرار فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف نشر الثقافة السينمائية وتنمية المهارات الفنية للشباب.

ورشة التصوير السينمائي

وتستمر فعاليات ورشة تصوير سينمائي قدمها الفنان زايد نايف، المصور السينمائي ومدير التصوير والإضاءة، وقدم شرحا عمليا ونظريا لمبادئ التصوير السينمائي، شمل زوايا اللقطة، أنواع العدسات، الإضاءة، عمق الميدان، والفرق بين اللقطة المقربة والبعيدة، مؤكدا أهمية اختيار الأدوات البصرية وفق رؤية المخرج، ودور الإضاءة في تكوين الصورة السينمائية. كما شارك في تقييم ومناقشة الأعمال التي نفذها المتدربون ضمن الورشة.

جانب من فعاليات الورش، فيتو

فعاليات ورشة السيناريو

كما قدم المخرج وكاتب السيناريو عصام حلمي، محاضرة تدريبية تناول فيها أساسيات كتابة السيناريو وتحويل الفكرة أو القصة إلى نص فني متكامل يضم المشاهد، الحوار، البنية الدرامية، والمكان والزمان.

وأكد حلمي أن السيناريو الجيد يجب أن يحمل رسالة واضحة ويعكس صراعا دراميا متماسكا، مع إبراز الشخصيات كعناصر فاعلة في نقل الفكرة والدراما، وليس مجرد حوار مكتوب.

كما استعرض خبراته في مجالات الكتابة والإخراج، وأعماله كمساعد مخرج ومخرج منفذ بعدد من الأفلام والمسلسلات.

ويعد "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" أحد البرامج التدريبية المهمة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنفذه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وينفذ بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف.

ويهدف إلى نشر الثقافة السينمائية وتنمية المهارات الفنية للشباب والفئات العمرية المختلفة.

