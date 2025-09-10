الأربعاء 10 سبتمبر 2025
محافظات

ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

جانب من ختام الأسبوع
شهد مسجد السلام بمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، ختام فعاليات الأسبوع الثقافى الإسلامي، والذى أقيم على مدار عدة جلسات بهدف تصحيح المفاهيم.  

محافظ الإسماعيلية يكلف بتغيير مسار خليج ري لتعارضه مع محور مروري

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بعيد الفلاح الـ 73 بالقرية الأولمبية (صور)

أبرز الحضور خلال فعاليات الختام 

وجاء ذلك تحت رعاية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، في حضور ومشاركة الدكتور ربيع غازي، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية الدكتور محمد المتولي فاضل أستاذ الحديث وعلومه والدكتور  محمود سليمان، مدير إدارة أوقاف القنطرة غرب.  

 

جانب من فعاليات ختام الأسبوع الثقافي الإسلامي في القنطرة غرب، فيتو
ويأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي، وربط الناس ببيوت الله.

وتواصل  وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظّمت (684) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "منهج النبي ﷺ في التصدي للأفكار الهدامة وحماية الشباب من التطرف". 

جانب من فعاليات ختام الأسبوع الثقافي الإسلامي في القنطرة غرب، فيتو
منهج النبي ﷺ في مواجهة الأفكار الهدامة والمضللة

 وتناولت الندوات منهج النبي ﷺ في مواجهة الأفكار الهدامة والمضللة، موضحة الأساليب العملية التي اعتمدها ﷺ لتصحيح المفاهيم الخاطئة بين الناس، وطرق حماية الشباب من الانحراف الفكري والتأثيرات السلبية للأفكار المغلوطة، مع إبراز دور التربية الدينية والأخلاقية في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة والاعتدال الفكري. 

جانب من فعاليات ختام الأسبوع الثقافي الإسلامي في القنطرة غرب، فيتو
وأوضح المشاركون أن تطبيق هذا المنهج يتطلب تعزيز الحوار البناء مع الشباب، وإشراكهم في برامج تربوية ودعوية تثري شخصياتهم، وتحصّنهم من الانحراف الفكري، بما يضمن حماية المجتمع من الفكر الهدام وبناء جيل واعٍ ومثقف.

جانب من فعاليات ختام الأسبوع الثقافي الإسلامي في القنطرة غرب، فيتو
برامج "الندوات العلمية"و"الأسبوع الثقافي" و"القوافل الدعوية"

 كما اكدت الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من الفعاليات التي تُعقد أسبوعيًّا في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.

الجريدة الرسمية
