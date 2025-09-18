ضبط متهم بنشر فيديو مضلل عن الاعتداء على طفل من ذوي الهمم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي بالضرب على أحد الأطفال من ذوى الهمم والزعم بكون الواقعة حدثت بالبلاد.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بإحدى الدول العربية وقامت السلطات المختصة بها بضبط مرتكبي الواقعة وإصدار بيان بذلك.

وتم تحديد وضبط القائم على النشر مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود الحساب المستخدم في نشر مقطع الفيديو المشار إليه وبمواجهته اعترف بقيامه بإعادة نشر الفيديو والزعم بكون الواقعة داخل البلاد لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

