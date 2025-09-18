ظهرت الآن، نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM والنيل الدولية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس النيل الثانوية الدولية لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إتاحة نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت .

يذكر أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل في تقليل الاغتراب، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 10/9/2024 وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

يضغط الطالب على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الذي أجراه على الموقع وإذا تم قبوله أو لا.

يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية له لاستكمال إجراءات قيده بالكلية أو المعهد الذي رشح له.

