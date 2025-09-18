الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ظهرت الآن، إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إتاحة نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت  .

يذكر أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل في تقليل الاغتراب، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 10/9/2024 وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025 

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
  • يضغط الطالب على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الذي أجراه على الموقع وإذا تم قبوله أو لا.
  • يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية له لاستكمال إجراءات قيده بالكلية أو المعهد الذي رشح له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات الثانوية العامة 2025 الجامعات الحكومية المرحلة الثالثة المجلس الأعلى للجامعات تنسيق القبول بالجامعات تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تنسيق الثانوية العامة طلاب المرحلة الثالثة مكتب تنسيق القبول بالجامعات موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تقليل الاغتراب

مواد متعلقة

شراكة استراتيجية بين أكاديمية البحث العلمي والصين لتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية بمصر

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

جامعة عين شمس الأهلية تعلن موعد بدء الدراسة بالعام الجديد

جامعة عين شمس تنفذ تجربة إخلاء ناجحة بالمباني الإدارية

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للبنين والبنات (رابط رسمي)

التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا مشتركًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

رئيس القابضة للملاحة الجوية يبرز خطة تطوير المطارات المصرية

مجلس الدراسات العليا بعين شمس يبحث موقف الطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وصدارة الدوري الممتاز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

ظهرت الآن، إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads