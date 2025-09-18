شراكة استراتيجية بين أكاديمية البحث العلمي والصين لتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية بمصر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CETC48 الصينية لتطوير المعمل المصري–الصيني للطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخال أحدث تقنيات تصنيع الخلايا الشمسية لأول مرة في مصر، في خطوة تعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النظيفة وتضعها على خريطة الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

وتتضمن المذكرة إضافة ثلاثة أجهزة متقدمة لرفع كفاءة التحويل الكهروضوئي للخلايا الشمسية وتحسين إنتاجيتها، إلى جانب نقل وتوطين تكنولوجيات TOPCon لأول مرة في مصر، بما يحول المعمل إلى مركز إقليمي للبحث والتطوير والتدريب يخدم مصر والدول الأفريقية والعربية.



وأكدت الدكتورة جينا الفقي – رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا – في تصريح سابق، أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام مصر بتعزيز دور البحث العلمي كقاطرة للتنمية، ويؤكد أن الأكاديمية تعمل على نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في المجالات ذات الأولوية القومية، مشيرةً إلى أن تطوير المعمل المصري–الصيني يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين مصر من قيادة الابتكار في الطاقة المتجددة إقليميًا ودعم أهداف الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.



من جانبه، صرّح الدكتور محمد الأمير فتحي – أمين عام الأكاديمية والمشرف على مراكز التنمية الإقليمية ورئيس الوفد – أن هذه الخطوة تعكس أن البحث العلمي في مصر أصبح شريكًا رئيسيًا في بناء المستقبل، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم هو توطين للتكنولوجيا الحديثة وبناء لقدرات مصرية تنافس عالميًا.

فيما أوضح الدكتور محمد بيومي – المشرف على المعمل المصري–الصيني والأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الإلكترونيات – أن المعمل بعد التطوير سيكون منصة وطنية لتقديم حلول علمية وصناعية متكاملة لقطاع الطاقة الشمسية. وأضاف الأستاذ الدكتور/ عارف عليوة – الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الإلكترونيات وعضو الوفد – أن ما يتم تنفيذه هو استثمار استراتيجي يضع مصر في موقع الريادة الإقليمية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة، ويدعم خطط الدولة للتحول نحو الطاقة المتجددة والوصول إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وتؤكد الأكاديمية أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

