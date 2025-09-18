تشجيع جنوني، شاهد هتافات جماهير نيوكاسل يونايتد أمام برشلونة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهتافات جماهير نيوكاسل يونايتد في المباراة الهامة التي تقام أمام برشلونة الإسباني، والتي تقام على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

https://x.com/lee_ryder/status/1968749491483296168?t=1-2Bei_MqVGx4AZ4O3-nyg&s=19

https://x.com/bbcnewcastle/status/1968755348577173740?t=vPFY9Fp62JUxFJpnphe3Zg&s=19

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة أمام نيوكاسل، رفقة الإنجليزي ماركوس راشفورد والبرازيلي رافينيا.

ويغيب جوهرة برشلونة لامين يامال عن مباراة نيوكاسل للإصابة، لينضم قائمة الغيابات عن اللقاء بجانب بابلو جافي وأليخاندرو بالدي.

تشكيل برشلونة أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جيرارد مارتين.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

نظام دوري أبطال أوروبا

وتقام بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بالنظام الجديد للمرة الثانية على التوالي، حيث يشارك في نسخة هذا الموسم 36 فريقا، بدلا من 32، وفقا للنظام الحديث.

يخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري (4 على أرضه و4 خارج ملعبه) ضد فرق من مستويات مختلفة، مع منع مواجهة فريقين من نفس البلد أكثر من مرتين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلعب الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 مواجهات ملحق بنظام الذهاب والإياب، لحسم المقاعد الثمانية المتبقية في ثمن النهائي.

