رياضة

أحمد حجازي يقود تشكيل نيوم أمام الأخدود في الدوري السعودي

 أعلن الجهاز الفني لفريق نيوم الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، تشكيل فريقه أمام  الأخدود في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة تبوك.

تشكيل نيوم أمام الأخدود 

نيوم ضد الأخدود.. موقف الفريقين

ويدخل نيوم اللقاء وفي رصيده 3 نقاط وضعته في المركز الثامن، بعد خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى ثم فوزه على ضمك في الجولة الثانية. 

في المقابل، يسعى الأخدود للهروب من القاع بعدما تكبد هزيمتين متتاليتين دون أي رصيد من النقاط.

ويأمل نيوم في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، فيما يطمح الأخدود إلى خطف نقطة على الأقل لوقف نزيف الخسائر.

