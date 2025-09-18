الخميس 18 سبتمبر 2025
نيوم يتقدم على الأخدود بهدف بالشوط الأول

نيوم السعودي، فيتو
نيوم السعودي، فيتو

 تقدم فريق نيوم الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، بهدف دون رد بالشوط الأول أمام الأخدود في المباراة التي تقام حاليا في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة تبوك.

تشكيل نيوم أمام الأخدود 

وأحرز هدف نيوم السعودي عبد الملك العييري في الدقيقة 28.

نيوم ضد الأخدود.. موقف الفريقين

ويدخل نيوم اللقاء وفي رصيده 3 نقاط وضعته في المركز الثامن، بعد خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى ثم فوزه على ضمك في الجولة الثانية. 

في المقابل، يسعى الأخدود للهروب من القاع بعدما تكبد هزيمتين متتاليتين دون أي رصيد من النقاط.

ويأمل نيوم في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، فيما يطمح الأخدود إلى خطف نقطة على الأقل لوقف نزيف الخسائر.

