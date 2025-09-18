دوري أبطال أوروبا، كوبنهاجن يتقدم على ليفركوزن 0/1 في الشوط الأول

تقدم فريق إف سي كوبنهاجن الدنماركي على ضيفه بايرليفركوزن الألماني بنتيجة 0/1، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل جوردان لارسون هدف كوبنهاجن في مرمى ليفركوزن في الدقيقة 9.

تشكيل كوبنهاجن ضد ليفركوزن

تشكيل باير ليفركوزن أمام كوبنهاجن

أرقام ليفربول التاريخية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) بعدما خطف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بالجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن 29% من الأهداف المسجلة من فرق البريميرليج بمختلف البطولات بعد الدقيقة 90 جاءت عن طريق ليفربول بواقع 4 من أصل 14 هدفًا.

وأضافت: "لأول مرة على الإطلاق، تحقق 3 فرق إنجليزية الفوز على 3 فرق إسبانية بجولة واحدة في دور المجموعات" حيث تفوق آرسنال على أتلتيك بيلباو وتوتنهام هوتسبير على فياريال.

ومنذ ظهور فان دايك مع ليفربول في يناير 2018، لا يوجد مدافع آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، سجل أهدافا بالرأس أكثر منه، بواقع 25 هدفا للهولندي.

