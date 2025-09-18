الخميس 18 سبتمبر 2025
خارج الحدود

أردوغان يوجه رسالة تحذير إلى العالم الإسلامي: اتحدوا للقضاء على التهديد الإسرائيلي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل لا تهدد فلسطين فحسب بل تهدد الاستقرار الإقليمي والهجوم على قطر خير دليل على ذلك.

 

أردوغان يستقبل الرئيس محمود عباس في أنقرة

وأضاف أردوغان خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة التركية "أنقرة"، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة دخلت مرحلة جديدة بهجماتها البرية الأخيرة.

وأكد الرئيس التركي، أن عدد القادة وقادة الرأي الذين ينتقدون إسرائيل في ازدياد، وأن الجهود المبذولة لزيادة الضغط الدولي عليها مستمرة.

وأوضح الرئيس التركي، أن أولوية بلاده هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية في المنطقة.

أردوغان يطالب العالم الإسلامي بالوحدة فى وجه إسرائيل

كما أشار إلى أن إسرائيل تكشف عن موقفها المزعزع للسلام في كل فرصة، وأن تركيا ستكون صوت فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد أردوغان على أن العالم الإسلامي يجب أن يكون أكثر اتحادا وتوحيدا للقضاء على التهديد الإسرائيلي، مبينا أن إقامة وحدة سياسية كاملة في فلسطين من شأنه أن يعزز هذه الجهود.

غارة للاحتلال على غرب مخيم الشاطئ في غزة

أردوغان: سنواصل دعم غزة ومحاولات إسرائيل السيطرة على القطاع مصيرها الفشل

 

 

 

