الناتو العربي حلم طال انتظاره.. عبد المنعم سعيد: إسرائيل خطر وجودي على المنطقة بدون رادع.. والحل في تشكيل قوة عسكرية مشتركة

تشهد الساحة الإقليمية تزايدًا فى الدعوات لتشكيل قوة عربية مشتركة، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وتحديات الاستقرار في المنطقة.

وتطرح هذه الدعوات تساؤلات حول مدى إمكانية توحيد جهود الدول العربية، وقدرة هذه الخطوة على تعزيز الأمن القومي العربي وحماية المصالح المشتركة، خاصة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود والأزمات المتصاعدة في عدد من الدول، والتهديد الإسرائيلي المستمر.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الاستراتيجي: إن تشكيل جيش عربي أو قوة عربية من الممكن أن يكون خطوة جوهرية، لكن لابد أن يكون هناك تحالف أولًا مثلما هو في حلف الأطلسي، ويتحدث عن التهديدات الموجودة التي تجمع أطرافًا معينة.

وأضاف سعيد لـ”فيتو”: أرى حاليًا أن حديث نتنياهو عن إسرائيل الكبرى والخرائط التي تطرحها هو تهديد مباشر للعرب، لافتًا إلى أنه بعد ذلك يتم الحديث عن تنفيذ مناورات مشتركة دفاعية، وبالطبع نحن في حاجة إلى الكثير من تنظيم الصفوف، ومنها الموقف من الميليشيات الذى لابد أن يكون أيضًا لا يقل وضوحًا عن التحالف.

الخبير الاستراتيجي: نحن نتحدث هنا عن قوى وطنية لديها برنامج داخلي من التقدم والتنمية، وهي معرضة لتهديد خارجي، لكنها دول وطنية فيها سلطة واحدة فقط هي التى تملك حق استخدام السلاح.

واستكمل سعيد: مصر والسعودية والإمارات والأردن، هذا الرباعي، على خلاف الماضي حيث كانت مصر وسوريا والسعودية، أرى أن الهدف حاليًا هو الردع، ونقول ذلك للشعب الإسرائيلي وليس لنتنياهو، نقول لهم إنهم جزء من المنطقة لكنهم ليسوا جزءًا من إمبراطورية، لافتًا إلى أن ما يتحدث عنه نتنياهو هو إمبراطوري، يتحدث عن ضم أجزاء من لبنان وسوريا، ويتخذ خطوات فعلية ويعلن عن خرائط لإسرائيل الكبرى، فهذه تهديدات مباشرة، وبالتالي هذه إسرائيل الإمبراطورية.

وأشار سعيد إلى أن إسرائيل بالفعل ليس لديها رادع في المنطقة، خاضت حربًا إقليمية مع إيران، رغم أنها دولة منتشرة للغاية في المنطقة ولديها القوى الميليشياوية المختلفة، لكن في الداخل كانت هناك مشكلة، لأنهم لم يعطوا أولوية للداخل، إسرائيل قامت بتصفية ٣ آلاف عنصر فى لبنان بضربة مخابراتية واحدة، وما حدث أيضًا مع القادة العسكريين الإيرانيين، ومن الممكن أن يكون التحالف الحالى لاستقرار المنطقة، أن إسرائيل بالفعل أحد أسباب عدم الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف سعيد: لدينا ما يكفي من التجارب منذ عام ٤٨ حتى الآن تجنب الحرب أمر واجب فى المرحلة الحالية بالنسبة لنا، لكن أيضًا لابد أن يكون هناك رادع، شيء دفاعى وكررت أكثر من مرة أننا بحاجة من الدول التى وقعت معاهدات سلام أن تعمل تحالفًا يرد على إسرائيل، مشيرًا إلى أننا غالبًا ما ننسى أن إسرائيل دولة نووية.

ومن جانبه قال اللواء محسن الفحام، الخبير الاستراتيجي: إن هناك اتفاقية دفاع عربي مشتركة منذ فترة كبيرة، والرئيس في عام ٢٠١٥ طالب بتفعيل هذه الاتفاقية، لافتًا إلى أن الرئيس كان لديه بعد نظر لأن إسرائيل لن تصمت، وأيضًا كان هناك العديد من العمليات الإرهابية التى تؤرق الدول العربية.

وأضاف الخبير الاستراتيجي لـ”فيتو”: أرى أن الوقت الحالي هو الأمثل لتفعيل هذه الاتفاقية وتشكيل قوة عربية موحدة، بغض النظر عمن سيكون فى المقدمة، أي رقم ١ أو رقم ٢، فكل هذه الأمور لا تؤرق أحدًا.

وتابع الفحام: لا يعني ذلك أننا سنضع جيشًا مصريًا أو وحدة وفصيلة سعودية وأخرى إماراتية، ليس الأمر هكذا، لكن المطلوب أنه حال الاعتداء على أي دولة عربية وجب على الدول العربية الأخرى أن تسارع في نجدة هذه الدولة، لكن تشكيل جيش مشترك ليس صحيحًا، إنما الصحيح هو تشكيل قوة عربية مشتركة لها إدارة مستقلة.

