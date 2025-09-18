الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

هل تخلت مصر عن "السلام البارد" مع إسرائيل؟ خبير يجيب

الحدود المصرية الإسرائيلية،
الحدود المصرية الإسرائيلية، فيتو

قال الدكتور فوزي رمضان، الخبير الاستراتيجي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالعاصمة القطرية الدوحة حملت رسائل قوية غير مسبوقة، واعتُبرت تحولًا واضحًا في الموقف المصري والعربي تجاه التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

هجوم الدوحة ورسائل نتنياهو

وأضاف، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لم يكن مجرد تصعيد عابر، بل رسالة متعددة الأبعاد من بنيامين نتنياهو لتعزيز بقائه السياسي، وردع العالم العربي، وإظهار قدرة إسرائيل على ضرب أي دولة، حتى تلك المرتبطة بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس 2” إلى أن الهدف الأبرز كان اغتيال قيادات من حركة حماس كانوا يتواجدون في الدوحة لإجراء مفاوضات، موضحًا أن تدخل الاستخبارات المصرية والتركية حال دون نجاح المخطط الإسرائيلي بالكامل.

 

القمة العربية الإسرائيلية.. تحذير موحد لإسرائيل

وأوضح الخبير السياسي أن القمة العربية الأخيرة مثلت رسالة موحدة من العالمين العربي والإسلامي لإسرائيل، وجاءت لتحذرها بوضوح: "توقفوا.. لقد تجاوزتم الخطوط الحمراء".
كما أبرزت القمة أن قضية القدس لم تعد قضية العرب وحدهم، بل قضية إسلامية جامعة، بما يوسع دائرة المواجهة السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل.

كلمة السيسي..إعلان عن مرحلة جديدة مع إسرائيل

وأكد "رمضان" أن كلمة الرئيس السيسي كانت استثنائية لأنها اتسمت بالصراحة والوضوح غير المسبوقين، إذ وصف إسرائيل صراحة بأنها "عدو"، وهو توصيف لم يرد في الخطاب السياسي المصري بهذا المستوى من قبل.

واعتبر أن هذا التصريح يمثل إعلانًا صريحًا عن نهاية مرحلة "السلام البارد" وبداية أخرى أكثر حسمًا، تقوم على التمسك بالحقوق والسيادة دون مهادنة، وتعكس المزاج الشعبي العربي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلام البارد إسرائيل القمة العربية الإسلامية الدوحة التصعيد الاسرائيلي عبد الفتاح السيسي السيسي

مواد متعلقة

عاصم سليمان: كلمة السيسي في قمة الدوحة وضعت العالم أمام مسئولياته ووجهت رسالة حاسمة لشعب إسرائيل مباشرة

من الدوحة.. السيسي يطالب بإنشاء آلية عربية إسلامية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.. ويرفض أي انتهاك يمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها.. ويوجه رسالة قوية إلى شعب إسرائيل

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

ليفركوزن يخطف تعادلا قاتلا من كوبنهاجن 2/2 في دوري أبطال أوروبا

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

كلوب بروج يكتسح موناكو برباعية في دوري أبطال أوروبا

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads