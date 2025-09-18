أخبار مصر اليوم: نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة برقم الجلوس.. إتاحة الاستعلام عن الموقف الانتخابي للمواطنين بعد تحديث قاعدة البيانات.. 8 نصائح من حماية المستهلك لتجنب الغش التجاري

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إتاحة نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت .

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس النيل الثانوية الدولية لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

يلعب جهاز حماية المستهلك دورا في توعية المواطنين بضرورة حماية نفسه وأمواله من أي ممارسات غير آمنة أو سلع غير مطابقة للمواصفات أو التعرض للغش التجاري، وذلك مع اقتراب نهاية فترة الأوكازيون الصيفي واشتداد المنافسة بين المحال التجارية لجذب المستهلكين بالعروض والخصومات.

استقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف – رئيس جمهورية كازاخستان، الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني – وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد – مفتي الديار المصرية، بالعاصمة الكازاخية، أستانا.

شارك ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابةً عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، في فعاليات إطلاق أول منظومة متكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المعقمة في مصر تحت مظلة مبادرة "Green Jobs from a Box"، بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وعدد من ممثلي القطاعين الصناعي والخاص.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إتاحة خدمة الاستعلام عن الموقف الانتخابي للمواطنين بعد الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين.

ويمكن للمواطنين التعرف على موقفهم الانتخابي بسهولة من خلال:

الموقع الرسمي للهيئة: www.elections.eg



تطبيق الهواتف الذكية:

أندرويد: Google PlayPlay

قصر الأميرة شويكار، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا في مقر مجلس الوزراء بقصر العيني، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.