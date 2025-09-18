"الوطنية للانتخابات" تتيح خدمة الاستعلام عن الموقف الانتخابي للمواطنين بعد تحديث قاعدة البيانات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إتاحة خدمة الاستعلام عن الموقف الانتخابي للمواطنين بعد الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين.



ويمكن للمواطنين التعرف على موقفهم الانتخابي بسهولة من خلال:

الموقع الرسمي للهيئة: www.elections.eg

تطبيق الهواتف الذكية:

أندرويد: Google Play

وأكدت الهيئة أن الخدمة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم الانتخابية وضمان تحديثها بدقة قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد اعلن أنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف المستشار حازم بدوي، أن انتخابات مجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى إعلان النتائج.

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالجميع الالتزام بالقانون وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية بموقع الهيئة، وتجنب إثارة الشائعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.