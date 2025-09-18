الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مع اقتراب انتهاء الأوكازيون الصيفي، 8 نصائح من حماية المستهلك لتجنب الغش التجاري

الاوكازيون الصيفي
الاوكازيون الصيفي 2025
ads

 يلعب جهاز حماية المستهلك دورا في توعية المواطنين بضرورة حماية نفسه وأمواله من أي ممارسات غير آمنة أو سلع غير مطابقة للمواصفات أو التعرض للغش التجاري، وذلك مع اقتراب نهاية فترة الأوكازيون الصيفي واشتداد المنافسة بين المحال التجارية لجذب المستهلكين بالعروض والخصومات.  

 

وفي هذا السياق، يقدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها قبل الإقدام على أي عملية شراء خلال فترة الأوكازيون  الصيفي 2025: 

 

التحقق من مصدر السلعة وجودتها

 وينبغي التأكد من مصدر البضاعة التي يتم شراؤها، مع مراجعة طريقة الاستخدام والتخزين والتأكد من صلاحيتها، خصوصًا في حالة السلع الغذائية أو القابلة للتلف السريع.

 

قراءة كتيبات الضمان بدقة

 يجب الاطلاع على كتيبات الضمان الخاصة بالمنتجات، وفهم شروط والتزامات ما بعد البيع، بما في ذلك خدمات الصيانة أو الاستبدال في حال وجود عيوب تصنيع.

 

الابتعاد عن السلع مجهولة المصدر

 يحذر جهاز حماية المستهلك من شراء السلع مجهولة المصدر أو غير الحاصلة على تراخيص رسمية، لما قد تمثله من خطر على الصحة أو لعدم إمكانية استبدالها أو استرجاعها.

 

الاحتفاظ بالفواتير وشهادات الضمان

 تعد فاتورة الشراء وشهادة الضمان الوثائق القانونية التي تضمن حقوق المستهلك في حال حدوث أي مشكلة، لذا يجب الاحتفاظ بها في مكان آمن.

 

عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة

ينصح بعدم الانجذاب للإعلانات المغرية أو الخصومات غير المنطقية، والاعتماد بدلًا من ذلك على فحص المنتج ومقارنته بأسعار السوق.

 

اختيار السلع ذات المواصفات والجودة العالية

 يجب أن تكون الأولوية دائمًا للسلع ذات الجودة المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية، حتى وإن كان سعرها أعلى نسبيًا، لما توفره من أمان وضمان.

 

فحص السلعة قبل مغادرة المحال

 على المستهلك فحص السلعة جيدًا قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من خلوها من أي عيوب أو تلفيات.

 

مراجعة تاريخ الصلاحية

 خاصة بالنسبة للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل، يجب التأكد من تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية لتفادي أي أضرار صحية.

 

وأكد جهاز  حماية المستهلك أن اتباع هذه الإجراءات لا يحمي المشتري فحسب، بل يسهم أيضًا في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي ودعم الأسواق التي تلتزم بالمواصفات والجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوكازيون الصيفي 2025 الاوكازيون الصيفي جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلك مجهولة المصدر

مواد متعلقة

تكريم وزير التموين في احتفالية مرور 75 عامًا على إنشاء جامعة عين شمس

كيف ألزم قانون حماية المستهلك التجار بإعلان أسعار السلع؟

الأكثر قراءة

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads