مع اقتراب انتهاء الأوكازيون الصيفي، 8 نصائح من حماية المستهلك لتجنب الغش التجاري

يلعب جهاز حماية المستهلك دورا في توعية المواطنين بضرورة حماية نفسه وأمواله من أي ممارسات غير آمنة أو سلع غير مطابقة للمواصفات أو التعرض للغش التجاري، وذلك مع اقتراب نهاية فترة الأوكازيون الصيفي واشتداد المنافسة بين المحال التجارية لجذب المستهلكين بالعروض والخصومات.

وفي هذا السياق، يقدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها قبل الإقدام على أي عملية شراء خلال فترة الأوكازيون الصيفي 2025:

التحقق من مصدر السلعة وجودتها

وينبغي التأكد من مصدر البضاعة التي يتم شراؤها، مع مراجعة طريقة الاستخدام والتخزين والتأكد من صلاحيتها، خصوصًا في حالة السلع الغذائية أو القابلة للتلف السريع.

قراءة كتيبات الضمان بدقة

يجب الاطلاع على كتيبات الضمان الخاصة بالمنتجات، وفهم شروط والتزامات ما بعد البيع، بما في ذلك خدمات الصيانة أو الاستبدال في حال وجود عيوب تصنيع.

الابتعاد عن السلع مجهولة المصدر

يحذر جهاز حماية المستهلك من شراء السلع مجهولة المصدر أو غير الحاصلة على تراخيص رسمية، لما قد تمثله من خطر على الصحة أو لعدم إمكانية استبدالها أو استرجاعها.

الاحتفاظ بالفواتير وشهادات الضمان

تعد فاتورة الشراء وشهادة الضمان الوثائق القانونية التي تضمن حقوق المستهلك في حال حدوث أي مشكلة، لذا يجب الاحتفاظ بها في مكان آمن.

عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة

ينصح بعدم الانجذاب للإعلانات المغرية أو الخصومات غير المنطقية، والاعتماد بدلًا من ذلك على فحص المنتج ومقارنته بأسعار السوق.

اختيار السلع ذات المواصفات والجودة العالية

يجب أن تكون الأولوية دائمًا للسلع ذات الجودة المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية، حتى وإن كان سعرها أعلى نسبيًا، لما توفره من أمان وضمان.

فحص السلعة قبل مغادرة المحال

على المستهلك فحص السلعة جيدًا قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من خلوها من أي عيوب أو تلفيات.

مراجعة تاريخ الصلاحية

خاصة بالنسبة للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل، يجب التأكد من تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية لتفادي أي أضرار صحية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن اتباع هذه الإجراءات لا يحمي المشتري فحسب، بل يسهم أيضًا في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي ودعم الأسواق التي تلتزم بالمواصفات والجودة.

