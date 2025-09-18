وزير الأوقاف يشارك في قمة أستانا لتعزيز حوار الأديان بحضور عالمي واسع

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، التي تقام بالعاصمة الكازاخية أستانا، برعاية وحضور الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وبمشاركة أكثر من ١٠٠ شخصية من نحو ٦٠ دولة، ضمت زعماء أديان عالمية، وممثلي منظمات دولية، وخبراء وشخصيات عامة بارزة، في حدث يرمي إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الثقافات والأديان، وترسيخ قيم الاحترام والتعايش والتعاون.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص الشكر إلى جمهورية كازاخستان، وشعبها العظيم، وقيادتها الحكيمة متمثلة في فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، على رعايته هذا المؤتمر المهم: القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا، مؤكدًا اعتزاز الشعب المصري بالأخوة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه الرئيس قاسم توكاييف، إلى جانب الأخوة المتجذرة بين الشعبين العظيمين، داعيا لهذا المؤتمر أن يحقق نتائجه المرجوة في ظل ظرف دولي معقد وحساس، ويحتاج إلى قبس من الحكمة والرشد، ليتجاوز العالم أزماته الخانقة، وليطفئ نيران الحروب، وليعظم الاستفادة والانطلاق إلى آفاق التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي، مع بصيص نور من القيم الروحية الأخلاقية السامية، التي تعيد التوازن إلى كل ذلك.

وتقدم وزير الأوقاف في كلمته، بخالص الشكر إلى جمهورية كازاخستان، وشعبها العظيم، وقيادتها الحكيمة متمثلة في الرئيس قاسم جومارت توكاييف على رعايته وتشريفه بافتتاح هذا المؤتمر المهم، مشيرًا إلى أن الأخوة بين الشعبين العظيمين متجذرة من أيام الظاهر بيبرس وقبل ذلك، وإلى اليوم، وإلى آخر الزمان، مع عمق الروابط العلمية التي شيدها الأزهر الشريف بين البلدين، مع (الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك).

وأكد أن الإسلام جاء بمبدأ تعارف الحضارات بموجب قوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ)، وتعارف الحضارات مبدأ أكبر من تحالفها أو الحوار بينها، موضحًا أن الحياة في الإسلام مقدسة، قال الله تعالى: (وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ)، فإحياء نفس واحدة ينزل منزلة إحياء كل نفس على وجه الأرض، وقتل نفس واحدة ينزل في بشاعته وهوله منزلة قتل كل نفس على وجه الأرض.

وشدد على ضرورة التصدي لما تمارسه إسرائيل من المجازر والأهوال والتجويع وقتل عشرات الألوف رجالا ونساء وأطفالا، وقصف المساجد والكنائس والمستشفيات، مع مختلف صور الإبادة الجماعية التي ترتكبها بكل صلف وغطرسة في حق شعب فلسطين عموما وسكان غزة خصوصا، والأفدح من ذلك أنها ترتكبه بمنتهى التضليل الإعلامي الذي يقلب الحقائق ويدلسها، وتغدر وتقصف العواصم العربية التي حاولت المساعدة والوساطة.

وبين أهمية بناء الإنسان، وأنه رسالة كل شعوب العالم وحضاراته، والقيم الدينية والروحية التي توافقت عليها الأديان كلها هي نقطة الانطلاق، لحماية الإنسان من تزييف وعيه، وتبني البرامج التعليمية والتثقيفية الرفيعة، التي ترسخ منطق الإيمان، ومنطق التعايش المشترك، ومنطق الثقة بين الشعوب والحضارات والدول، ومنطق حسن الجوار بين الدول والشعوب، مشيرا إلى أهمية حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي قبل أن يكون أزمة راجعة إلى الثورة الصناعية والتزامات الدول الكبرى، فإنه التزام أخلاقي، ينبغي أن يتبناه كافة قادة الأديان.

وفي ختام كلمته أكد على أهمية رعاية المهن، وتزكية قيم العمل والإنتاج، ووضع مدونات السلوك الوظيفي وعلوم آداب المهن، وإبراز قيم الإتقان والإنتاج والوفرة، فإن ذلك من أعظم مقاصد الأديان كلها، وقد جاء الإسلام بالعمران، وبناء المؤسسات، وصناعة الحضارة، ومنه الانطلاق إلى آفاق الذكاء الاصطناعي وصناعته الثقيلة في ميادين الطاقة والطب والفلك والتكنولوجيا والوسائط المعرفية ومحركات البحث التي تتمتع بالتكفير والتخيل والافتراض والمحاورة مع ضرورة تقديم قادة الأديان منظومة القيم التي ترشد ذلك وتزوده بالحكمة والبصيرة.

