قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

قصر الأميرة شويكار، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا في مقر مجلس الوزراء بقصر العيني، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى مصر.

وخلال الجولة داخل القصر، رصدت الصور انبهار ملك إسبانيا بروعة الطراز المعماري الفريد وما يزخر به المكان من زخارف تاريخية تعكس عراقة القاهرة وتراثها المعماري.

انبهار ملك أسبانيا بالطراز المعماري للقصر

ويُعد المبنى الذي يحتضن مقر الحكومة المصرية اليوم واحدًا من أهم القصور التاريخية في مصر، وهو قصر الأميرة شويكار، إحدى أميرات الأسرة العلوية.

شُيّد القصر في بدايات القرن العشرين على طراز معماري يجمع بين الفخامة الأوروبية واللمسات الشرقية، وجاءت تصميماته الداخلية مبهرة بما تحويه من زخارف مذهبة، وأبواب خشبية محفورة، وقاعات فسيحة تعكس أناقة تلك الحقبة.

مدبولي يستقبل ملك أسبانيا بمقر الحكومة في قصر العيني

من صالونات النخبة إلى مقر الحكومة.. قصة قصر الأميرة شويكار الذي أبهر ملك إسبانيا

ويُعد قصر الأميرة شويكار واحدًا من أجمل القصور التاريخية في القاهرة، حيث يضم اليوم مقر مجلس الوزراء المصري، وبرغم الأسوار العالية التي تحيط به، إلا أن ملامحه المعمارية الفريدة ما زالت واضحة، شاهدة على زمن ازدهار العمارة في مطلع القرن العشرين.

الأميرة شويكار، حفيدة إبراهيم باشا ابن محمد علي، وابنة الأمير إبراهيم فهمي باشا، ووالدتها الأميرة نجوان حفيدة أحمد رفعت باشا، كانت واحدة من أبرز سيدات المجتمع في عصرها، عُرفت بأنشطتها الخيرية، وأسست أول جريدة نسائية في مصر عام 1945 بعنوان المرأة الجديدة، والتي اتسمت بكونها مجلة ثقافية وأدبية رائدة.

القصر كان ملتقى للنخبة ورجال الدولة، حيث اعتادت الأميرة تنظيم صالون أسبوعي كل يوم أحد، إلى جانب استقبال شخصيات مرموقة من أسرة محمد علي، كما اشتهر القصر بإقامة حفلين سنويين؛ الأول في رأس السنة الميلادية، والثاني بمناسبة عيد ميلاد الملك فاروق في 11 فبراير.

المراجع التاريخية تشير إلى أن القصر بُني ما بين عامي 1900 و1907 على الطراز الفرنسي – الإيطالي، الذي كان سائدًا في تشييد القصور المصرية آنذاك، وقد صممه المهندس المعماري لاشياك بك، بينما نفذ الزخارف المهندس الإيطالي نيانكي، كما أن الواجهة الرئيسية استلهمت ملامحها من الطراز التركي، حيث تزينها فسيفساء من القيشاني المزخرف بالنباتات العثمانية الملونة والمذهبة.

داخل القصر، ألحقت بحجراته حمامات فسيحة جُلدت جدرانها بالرخام المزخرف بأشكال نباتية وهندسية، إضافة إلى لوحات فنية تصور أشكالًا آدمية وحيوانية، كما يغطي خشب الباركيه المزخرف أرضيات القصر بزخارف هندسية مبهرة، ولا يزال يحتفظ بعدد من الدفايات الرخامية والكونسولات المصنوعة من الخشب والرخام بزخارف الباروك والركوكو.

أنشأ القصر علي باشا جلال، زوج السيدة عفت من الأسرة العلوية، قبل أن تسكنه الأميرة شويكار وتضيف لمساتها الخاصة على زخارفه وحدائقه، وفي عهد الملك فاروق اشترت الحكومة المصرية القصر ليصبح مقرًا لرئاسة مجلس الوزراء بجوار مبنى البرلمان، وبعد بيع القصر، انتقلت الأميرة شويكار للإقامة في قصر ابنها الأمير محمد وحيد الدين بحي المطرية حتى وفاتها عام 1947.

الأميرة شويكار.. أميرة من الأسرة العلوية وصاحبة أول جريدة نسائية في مصر

والأميرة شويكار كانت سيدة مجتمع من الطراز الأول، ولها العديد من الأعمال الخيرية وترأست جمعية مبرة محمد على مدى الحياة وكانت رئيس شرف لمؤسسة مدينة فاروق الأول الجامعية، كما انشأت جريدة نسائية عام 1945 باسم المرأة الجديدة، وكانت تستقبل العديد من الشخصيات الهامة في قصرها ـ يوم الأحد من كل اسبوع ـ فيما عرف باسم صالون الأحد وكانت تقيم حفلتين سنويا الاولي في راس السنة الميلادية والثانية 11 فبراير عيد ميلاد الملك فاروق.

الأميرة شويكار

حصلت الأميرة شويكار على الوشاح الأكبر من نيشان الشفقات من السلطان مراد الخامس كما تعد - وقت وفاتها - واحدة من ست سيدات تحملن نيشان الليجيون دونير من درجة كومندور.

قرارات تاريخية صنعت ملامح الدولة المصرية من داخل القصر

ومن داخل قصر الأميرة شويكار، اتُخذت على مدار عقود طويلة العديد من القرارات الحكومية والسياسية المهمة التي شكلت ملامح الدولة المصرية الحديثة، ليصبح القصر ليس فقط رمزًا معماريًا فريدًا، بل شاهدًا على أحداث تاريخية محورية.

ومع تطور الدولة المصرية ورؤيتها نحو المستقبل، انتقل مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شُيّد مبنى حديث مجهز بأحدث التقنيات ليتماشى مع متطلبات العصر ورؤية مصر 2030، بينما يظل قصر الحكومة بمنطقة قصر العيني شاهدًا على عبق التاريخ وجزءًا أصيلًا من الذاكرة الوطنية المصرية.

