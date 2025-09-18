الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا مشتركًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، موضحًا أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم البحث العلمي في مصر، وتطوير السياسات المستقبلية، وفتح آفاق للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.

وفي هذا السياق، تم إطلاق مشروع تعاون فني جديد بين المعهد القومي للمعايرة (NIS) في مصر، والمعهد الفيدرالي الفيزيائي التقني (PTB)  بألمانيا الاتحادية، بحضور شركاء من قطاعات البنية التحتية للجودة وصناعة الأغذية، إلى جانب ممثلين عن السفارة الألمانية.

ويحمل هذا المشروع عنوان “تعزيز المترولوجيا لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري – II”، ويمول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) بميزانية تبلغ مليون يورو، ويمتد ثلاث سنوات، ويهدف المشروع إلى توسيع خدمات سلامة وجودة الأغذية في مصر، بما يتيح للشركات المحلية تعزيز التزامها بالمعايير الدولية وزيادة فرصها في الوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما ستلعب مؤسسات مصرية رئيسة - من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، والمجلس الوطني لاعتماد المعامل (EGAC)، وغرفة الصناعات الغذائية (CFI)، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GoEIC) -  دورا فاعلا إلى جانب المعهد القومي للمعايرة في دعم خدمات الاختبار، وتعزيز الوعي داخل قطاع الصناعات الغذائية.

شهد فعاليات إطلاق المشروع كل من د. محمد جمال أحمد القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، وماريا كاسنز ساسي، مديرة المشروع من جانب المعهد الألماني، وأكد الطرفان أن المشروع لن يدعم فقط نمو صناعة الأغذية في مصر، بل سيسهم كذلك في تحسين حماية المستهلك، وتعزيز الروابط التجارية مع الشركاء الدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي في مصر البحث العلمي السفارة الألمانية القومية لسلامة الغذاء صناعة الأغذية غرفة الصناعات الغذائية قطاع الصناعات الغذائية

مواد متعلقة

رئيس القابضة للملاحة الجوية يبرز خطة تطوير المطارات المصرية

مجلس الدراسات العليا بعين شمس يبحث موقف الطلاب الوافدين

ورشة عمل بجامعة عين شمس لتطوير مهارات الطلاب ذوي الإعاقة

فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

وزير الطيران: التعاون المصري الإماراتي نموذج استراتيجي للشراكات الناجحة

إقامة معسكرات للمتميزين رياضيا بجامعة طنطا

كلية الآداب بجامعة عين شمس تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads