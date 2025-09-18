الخميس 18 سبتمبر 2025
الدوري الممتاز، الاتحاد السكندري يتعادل سلبيا مع كهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية بالتعادل السلبي، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية

تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمباراة الاتحاد السكندري

فوز الزمالك على الإسماعيلي 

واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك في شباك الدراويش، عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 7، عدي الدباغ في الدقيقة 56.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

الاتحاد السكندري كهرباء الاسماعيلية الاتحاد الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

