رياضة

محمد شوقي يعلن تشكيل زد لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز

أعلن محمد شوقي مدرب فريق زد تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام بيراميدز

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد طارق عبد الباري - محمد ربيعة - علي جمال "لا لا".

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - عبد الرحمن البانوبي - أحمد عاطف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: رأفت خليل - أحمد سيد عبد النبي - شادي حسين - أمارا كيتا - أحمد عادل - محمد سيد - عبد الرحمن عماد - حمدي علاء - ماتا ماجاسا.

ترتيب بيراميدز وزد في الدوري الممتاز

وجمع بيراميدز 8 نقاط من 5 مباريات خاضهم ليتواجد في المركز التاسع، أما فريق زد يقبع في المركز السابع برصيد 9 نقاط بعد خوض 6 مباريات.

فريق زد بيراميدز الدوري المصري

