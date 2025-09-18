أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وصدارة الدوري الممتاز

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" سعيد جدًا بسبب النتيجة، وخلقنا فرصًا كثيرة، وسيطرنا على المباراة بصورة كاملة ونحتاج لروح أكبر من أجل قتل المباراة بشكل أسرع".

وواصل يانيك فيريرا:" سيخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية استعدادًا للمباراة المقبلة، ونحرص باستمرار على علاج السلبيات".

وأضاف:" عمر جابر بنسبة كبيرة سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة، وفيما يخص كثرة البطاقات التي حصل عليها بيزيرا، فاللاعب يتعرض للضرب ويحصل على ركلات حرة وأحيانًا يتعصب وتحدثنا معه لأن البطاقات التي حصل عليها كان من الممكن تفاديها".

مباراة الجونة المقبلة

وقال يانيك فيريرا:" نركز حاليًا على مباراة الجونة المقبلة وبعد اللقاء المقبل سننظر للمباراة التالية، وتحدثت عن ضرورة تطوير انهاء الهجمة وقتل المباراة ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم، وأحيانًا تسنح العديد من الفرص وتستغل بعضها فقط ونسعى لتطوير أنفسنا باستمرار".

وواصل:" سعيد بفرصة الحديث عن عبد الله السعيد خاصة وأنه شخص رائع قيادةً والتزامًا، ويبلغ من العمر 40 عامًا ويقوم بعمله على أكمل وجه، ونحن سعداء بتواجده مع الفريق وساعدنا كثيرًا في الفترة الماضية، ونتمنى أن يستمر في مساعدتنا".

واختتم يانيك فيريرا قائلًا"" سنفتقد بعض اللاعبين في مباراة الجونة المقبلة لكن لدينا البدائل لتعويض الغيابات".

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

وواصل الزمالك انتصاراته بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك في شباك الدراويش، عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 7، عدي الدباغ في الدقيقة 56.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، أدم كايد، خوان ألفينا بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس وأنور صقر وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعمرو سعيد وعمر القط ومحمد خطاري ومحمد بحيري وحمادة صلاح.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.