رضا شحاتة يعلن تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

كهرباء الإسماعيلية،
كهرباء الإسماعيلية، فيتو

 أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام الاتحاد السكندري

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة كهرباء الإسماعيلية 

فوز الزمالك على الإسماعيلي 

واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك في شباك الدراويش، عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 7، عدي الدباغ في الدقيقة 56.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

رضا شحاتة كهرباء الاسماعيلية الاتحاد السكندري الدورى المصرى الممتاز

