حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق

حملة مكبرة لإزالة
شن أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق، بمشاركة محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وشرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع بمنطقة ميدان المحطة وبنفق المشاة أسفل السكة الحديد وأمام القصر الأبيض بشارع فاروق، محافظة الشرقية.

إزالة كافة الإشغالات والبضائع المفترشة 

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، والاستندات، والبضائع المفترشة بوسط الشوارع والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة وتتسبب في الاختناقات المرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رؤساء المراكز والمدن 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعادة الانضباط للشوارع والطرق الرئيسية ورفع كافة المظاهر العشوائية التي تعيق حركة المارة والسيارات وتطبيق القانون علي المتعدين دون تهاون.

استمرار رفع الاشغالات المخالفة 

أكد محافظ الشرقية أن حملات رفع الإشغالات مستمرة على مدار الساعة بجميع المراكز والمدن والأحياء لإعادة الإنضباط للشوارع وفرض هيبة الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات، مشددًا على أنه لن يتم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية تعيق الحركة المرورية حفاظًا على المظهر العام لشوارع المحافظة

 

